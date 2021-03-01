Стала известна причина смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос: «Это шок для коллег»

Анастасия Иванова

Сегодня утром стало известно, что экс-участница популярного коллектива Little Big найдена мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Анна Каст не выходила из дома из-за сильных болей в спине, а также не появлялась в социальных сетях. За ней ухаживали волонтеры, которые и обнаружили тело.

Изначально, вокруг смерти Анны ходило много догадок. Следствие предполагало, что ее могли убить. Однако экспертиза показала, что у Кастельянос возникла кардиомиопатия — острая сердечная недостаточность, которая и привела к страшной трагедии. Девушке было 39 лет. Смерть Анны стала настоящей неожиданностью для ее экс-коллег по группе Little Big, в которой она продержалась почти два года. У себя в Instagram группа посвятила трогательный пост в честь Анны.

«Путь Little Big начался почти восемь лет назад с трех человек: Ани, Ильича и Олимпии. Аня, ты была и остаешься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах. Спасибо за все. Покойся с миром, маленький человек с большой историей», — поделились участники.

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