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Стало известно, как выглядит девушка Захара Саленко

Стало известно, как выглядит девушка Захара Саленко

Несколько недель назад появились слухи о том, что у Захара Саленко есть сын. А все потому, что на нескольких снимках Захар предстал с мальчиком на руках. Поклонникам удалось выяснить, что мальчик хоть и не является сыном экс-участника, все-таки имеет к нему отношение, так как является сыном его избранницы. Стала известна и личность избранницы.

Любопытным поклонникам Захара Саленко удалось выяснить, кем же приходится ему симпатичный мальчик, которого он часто держит на руках. Оказалось, что Захар встречается с его матерью, 35-летней Татьяной Маишевой. Молодая женщина уже побывала замужем, занимается бизнесом, живет в Сочи. Захара тут же заподозрили в меркантильности, пишет newstes.ru.
На день рождения Татьяна подарила избраннику 12-й айфон и случайно засветилась в одном из кадров сторис. Зрители уверены, что Захар специально выбрал богатую женщину, чтобы не работать и жить за ее счет. В том, что он к ней переехал, никто не сомневается. А вот в том, что Захар работает риэлтором, как говорил, сомневаются многие.

«Захар содержанка», «Лишь бы не работать», «Неужели все так плохо, чтоб иждивенца подбирать?», - высказываются пользователи.


Хейтеры поспешили уведомить Яну Шафееву, с которой Захар строил отношения на проекте и пытался помириться после, что ее бывший возлюбленный нашел себе превосходную пару, посимпатичнее, чем Яна, и не похожую, как она, на надувную куклу. Шафеева сообщения игнорирует, пытаясь показать, что ей все равно, как живет бывший парень.

Примечательно, что попытки Захара восстановить отношения Шафеева игнорировала, потому что, по ее словам, Захар не изменился и. кроме красивых слов, ничего не дает в отношениях. Хотя Саленко буквально недавно уверял, что не намерен сдаваться, сделал он это очень быстро. Права была Яна, когда не верила в его любовь?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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