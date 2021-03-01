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Стало известно, кто был Ананасом, и зачем пришла Карина Кокс. Новый выпуск шоу «Маска»

Стало известно, кто был Ананасом, и зачем пришла Карина Кокс. Новый выпуск шоу «Маска»

Третий выпуск шоу «Маска» на НТВ второго сезона стал одним из самых веселых — члены жюри вдоволь шутили, выдвигали разные версии, кто из звезд стоит перед ними, и удивились в конце шоу.


Совпадение или нет, но в новом выпуске шоу «Маска» канала НТВ неожиданно много говорили про мужа одного из членов жюри — певицы Валерии. Сначала сама артистка сказала, что хотела бы узнать, кто из мускулистых мужчин скрывается под маской, за что получила «укол» от Киркорова: «У тебя муж есть!»

Затем звездная блондинка, во время выступления Носорога, вспомнила, как смотрела прошлый выпуск с Пригожиным. «Когда все взялись подпрыгивать, то мой Иосиф сказал: «А я смогу?» И он на полном серьезе, после болезни, пошел делать. Я говорю: «Куда ты?» Но он подпрыгнул», — вспомнила она.

Видимо, таким образом Пригожин пытался отвлечь внимание супруги, так как в выпуске он появился в самом финале шоу. И в итоге оказался под маской... Ананаса! Примечательно, что все члены жюри думали, что в костюме скрывается спортсмен и на финальном голосовании предположили, что в нем щеголяет никто иной как Костя Дзю или Дмитрий Носов.

«Я очень счастлив вас видеть, несмотря на тяжелые легкие! А ты говорила, что я не умею хранить тайны, — обратился продюсер к жене. — Приятно быть в образе Дзю. Когда вы спрашивали, есть ли чемпионский титул — да, я завоевал сердце Валерии. Не думал, что доберусь до «Маски». Учитывая обстоятельства, мне было тяжело петь. Если бы было бы дыхание, я бы лучше сделал».

Лицо Валерии при этом выражало абсолютное удивление. «Как ты не узнала своего мужа, Панда — это же Владик», — смеялась Регина Тодоренко, намекая на прошлый сезон, когда она не смогла узнать Топалова.

Интересно, что это был не единственный сюрприз. В середине шоу канала НТВ во время выступления Ламы с номером «Куда уехал цирк», на сцене неожиданно появился старый участник шоу — Волк. Сначала никто не понял, кто скрывается под маской, но, когда участник сел в свою фирменную стойку стало ясно — это Карина Кокс.

«Я так соскучилась, не выдержала моя душа, не могла я не побывать на втором сезоне», — отшутилась Кокс. Жюри попросили совета у Волка, кто же под маской Ламы? Карина предположила, что это может быть Аркадий Укупник или Дмитрий Харатьян. Но была и другая версия — что это молодой человек.  

Пока что лидером среди всех участников является Змея. Каждый ее номер ждут с особым нетерпением. В этот раз она исполнила хит Шуры «Ты не верь слезам» в необычной обработке, чем потрясла жюри. Киркоров даже заявил, что это однозначно финалистка шоу. Кто скрывается под маской пока непонятно, есть версии, что это Светлана Лобода, Марина Кравец или Екатерина Варнава.

«Катя, если это ты, я на тебе женюсь», — заявил Киркоров. «Хотите принести свое яблоко раздора в мой райский садик?» — отшутилась Змея и ушла готовиться к новому выпуску.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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