Стало известно о состоянии пострадавших при обрыве аттракциона в Москве детей

Вадим Карасев

Фото: Konstantin Kokoshkin / Reuters

Омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала о состоянии пострадавших при обрыве аттракциона в Москве детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Ярославская отметила, что сейчас жизни и здоровью несовершеннолетних, которые пострадали во время инцидента в торговом центре, ничего не угрожает, и они находятся дома. Омбудсмен подчеркнула, что следит за ситуацией и держит ее на контроле.

Ранее сообщалось, что при обрыве аттракциона в ТЦ в районе Перово пострадали дети. Сотрудник развлекательного центра рассказал, что один ребенок получил шишку, еще двое — небольшие царапины.

Проведение проверки поручено Перовской межрайонной прокуратуре. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.