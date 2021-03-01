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Стало известно о состоянии пострадавших при обрыве аттракциона в Москве детей

Стало известно о состоянии пострадавших при обрыве аттракциона в Москве детейФото: Konstantin Kokoshkin / Reuters

Омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала о состоянии пострадавших при обрыве аттракциона в Москве детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Ярославская отметила, что сейчас жизни и здоровью несовершеннолетних, которые пострадали во время инцидента в торговом центре, ничего не угрожает, и они находятся дома. Омбудсмен подчеркнула, что следит за ситуацией и держит ее на контроле.

Ранее сообщалось, что при обрыве аттракциона в ТЦ в районе Перово пострадали дети. Сотрудник развлекательного центра рассказал, что один ребенок получил шишку, еще двое — небольшие царапины.

Проведение проверки поручено Перовской межрайонной прокуратуре. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Россия

По материалам: lenta.ru
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