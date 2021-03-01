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Стартовал основной тур онлайн-олимпиады «Я люблю математику»‎

Стартовал основной тур онлайн-олимпиады «Я люблю математику»‎

1 марта начинается основной тур ежегодной онлайн-олимпиады «Я люблю математику» для учеников 1–6-х классов, он продлится до 14 марта, сообщает пресс-служба проекта.

«На решение задач будет выделено 60 минут,  ответы на проверку можно будет отправить только один раз. Начать решать задания можно в любое удобное время. Участие полностью бесплатное и доступно из любой точки мира. Для того чтобы ребенок мог приступить к заданиям, учителю или родителю ученика нужно зарегистрировать его на сайте олимпиады», – указанно в информационном релизе. 

По итогам ребята получат сертификаты или дипломы, а педагоги, подготовившие самых успешных участников, – благодарственные письма от организаторов. 

«Современное математическое образование должно быть интересным. На помощь педагогам приходят все электронные ресурсы, но основную роль в учебном процессе все равно играют учителя. Учитель может вдохновлять учеников на изучение математики своим примером – быть самому влюблённым в предмет. А наша олимпиада «Я люблю математику» станет в этом помощником и позволит дотянуться до каждого ребенка. Увлекательные интерактивные задачи понравятся ребятам, и, я уверен, каждый сможет найти себе задание по силам», – отмечает научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Олимпиаду «Я люблю математику» подготовил «Яндекс.Учебник» совместно с Центром педагогического мастерства Москвы и проектом «Фиксики».

Общество

По материалам: edu.ru
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