Страны G20 намерены решить вопрос цифрового налогообложения

Алексей Вольцев

Страны-участницы G20 намерены к июлю достичь договоренностей по цифровому налогообложению глобальных цифровых корпораций, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Встреча проходила 26 февраля под председательством Италии в формате видеоконференцсвязи. С российской стороны в ней участвовал глава Минфина Антон Силуанов. В ходе дискуссии участники обсудили меры по возвращению мировой экономики на траекторию роста.

"Участники G20 также подтвердили намерение достичь к июлю 2021 года договоренности о решении вопросов цифрового налогообложения", – говорится в сообщении.

сообщило, что замглавы МИД России Сергей Рябков предложил сократить зависимость от доллара.