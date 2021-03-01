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Страны G20 намерены решить вопрос цифрового налогообложения

Страны G20 намерены решить вопрос цифрового налогообложения
Страны-участницы G20 намерены к июлю достичь договоренностей по цифровому налогообложению глобальных цифровых корпораций, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Встреча проходила 26 февраля под председательством Италии в формате видеоконференцсвязи. С российской стороны в ней участвовал глава Минфина Антон Силуанов. В ходе дискуссии участники обсудили меры по возвращению мировой экономики на траекторию роста.

"Участники G20 также подтвердили намерение достичь к июлю 2021 года договоренности о решении вопросов цифрового налогообложения", – говорится в сообщении.

сообщило, что замглавы МИД России Сергей Рябков предложил сократить зависимость от доллара.
Экономика

По материалам: ria.ru
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