Страны G20 намерены решить вопрос цифрового налогообложения
Сегодня, 13:45 Алексей Вольцев
Страны-участницы G20 намерены к июлю достичь договоренностей по цифровому налогообложению глобальных цифровых корпораций, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
Встреча проходила 26 февраля под председательством Италии в формате видеоконференцсвязи. С российской стороны в ней участвовал глава Минфина Антон Силуанов. В ходе дискуссии участники обсудили меры по возвращению мировой экономики на траекторию роста.
"Участники G20 также подтвердили намерение достичь к июлю 2021 года договоренности о решении вопросов цифрового налогообложения", – говорится в сообщении.сообщило, что замглавы МИД России Сергей Рябков предложил сократить зависимость от доллара.
По материалам: ria.ru