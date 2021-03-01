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Супруги начали ремонт и случайно обнаружили ящик секс-игрушек дочери

Супруги начали ремонт и случайно обнаружили ящик секс-игрушек дочериФото: Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как родители его бывшей девушки, с которой он встречался 25 лет назад во время учебы в школе, начали делать ремонт и случайно обнаружили в комнате дочери тайник. В нем, как выяснили супруги, хранились забытые еще в 90-е секс-игрушки.

Герой истории рассказал, что в подростковом возрасте он и его экс-возлюбленная любили экспериментировать с товарами из интим-магазинов. В их коллекцию входили кляпы, презервативы необычной формы, анальная пробка, вибрирующий огурец, а также различные настольные секс-игры.

Вопрос хранения приспособлений остро стоял перед рассказчиком и девушкой, поскольку оба жили с родителями. В качестве тайника они решили использовать секретный отсек в книжном шкафу, который стоял в спальне девушки.

После школы они поступили в разные колледжи и через пару лет расстались, так как не смогли поддерживать отношения на расстоянии. Коллекция секс-игрушек была забыта.

Спустя 25 лет после этого автор поста получил в Facebook сообщение от его школьной возлюбленной. Она рассказала, что ее родители решили сделать перепланировку. В комнате дочери во время ремонтных работ они обнаружили тайник с вибраторами и презервативами. «Родители подумали, что секс-игрушки принадлежали дочери и ее мужу. Чтобы сделать ситуацию еще более неловкой, они рассказали о находке прямо перед супругом…» — заключил рассказчик.

В комментариях многие посетовали на то, что не предавались таким экспериментам в школьные годы. «Я чертовски завидую, потому что я уже выхожу из подросткового возраста, но у меня до сих пор никого не было», — написал aonelonelyredditor. «Кажется, я в своей жизни делаю что-то не так», — пошутил Benstockton. Некоторые также отметили, что начали пользоваться подобными товарами значительно позже, чем автор поста.

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По материалам: lenta.ru
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