Татьяна Васильева о романе с режиссером: «За талант уже давно ничего не получишь»

Влада Некрасова

Актриса исполнила в жизни много ярких ролей, однако она не скрывает, что получала их не просто так. Васильева уверена, что для успеха на сцене необходимо нечто большее, чем природный дар и трудолюбие.

74-летняя Татьяна Васильева долгое время играла в спектаклях только главных героинь — и все это благодаря отношениям с режиссером театра, в котором работала. Актриса признается, что была признательна Валентину Плучеку за его внимание. «Было глупо противиться этому роману. Как можно не отблагодарить его так, как ему будет приятно? Он мне очень нравился, мы великолепно проводили время», — вспоминает артистка.

По словам Васильевой, не все одаренные актрисы могут пойти на такой шаг, поэтому часто остаются в тени профессии. «Одного таланта недостаточно. Так много надо успеть, Чего тут ломаться? Так просто не бывает, за талант уже давно ничего не получишь», — уверена она.

К слову, сама Татьяна Григорьевна пробыла в тайной связи с режиссером 13 лет, а после он уволил ее из театра из-за ревности к супругу. К тому же, его смущало, что большую часть жизни звезды стали занимать дети. Плучек считал, что у настоящей актрисы не должно быть семьи. Тем не менее, Васильева полагает, что он тоже мечтал о наследнике от нее. «Я бы от него родила, если бы он смог», — говорит звезда.

Напомним, что артистка дважды была замужем. С первым супругом Анатолием Васильевым у нее родился сын — Филипп. Отношения сошли на нет, когда актриса начала играть на одной сцене с Георгием Мартиросяном и влюбилась в него. Тот же стал впоследствии ее вторым мужем и отцом дочери Елизаветы. Говорили, что экс-супруг поднимал на нее руку, но Татьяна Григорьевна мужественно терпела. «Я тогда об этом не думала, мне надо было выживать, детей поднимать», — делится она.

После того, как второй брак распался, артистка решила сделать паузу в романах и занялась детьми и внуками. При этом она сомневается, что могла бы сейчас найти партнера, который бы ее устроил. «Ну а кто? «Старичелло» какой-нибудь? Зачем он мне нужен. А молодой придет ко мне, только чтобы я его кормила, поила и одевала», — рассуждает Васильева в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».