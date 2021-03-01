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Точно не догадаетесь! Какие мужчины связывают этих звезд?

Кто из известных мужчин может связывать Сашу Савельеву и Наталью Рудову, Веру Брежневу и Анну Седокову, Ани Лорак и Альбину Джанабаеву? Заинтриговали? Тогда мы предлагаем тебе пройти тест и раскрыть все тайны.

«NewsTes.ru» подобрал для вас пары одних из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса и кинематографа, которых могут связывать... одни и те же мужчины. Только не стоит думать сразу об амурных делах: кто-то из этих прекрасных дам, возможно, сыграл с этим персонажем в кино, а кто-то исполнил дуэтом песню. Ну что, поехали!

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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