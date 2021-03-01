Трамп охарактеризовал политику Байдена словами «Америка на последнем месте»
Бывший президент США Дональд Трамп охарактеризовал политику нового американского лидера Джо Байдена словами «Америка на последнем месте». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Трампа, у Байдена выдался самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории. Бывший глава государства отметил, что демократ уже продемонстрировал, что он против рабочих мест, семьи, границ, энергетики, женщин и науки.
Экс-президент также раскритиковал политику Байдена на мировой арене. Он подчеркнул, что США не могут заниматься решением проблем всего мира, и выступил против многостороннего подхода. Помимо этого, бывший глава государства добавил, что из-за действий Байдена на границе Штатов назревает новый иммиграционный кризис.
Ранее Трамп заявил о своем нежелании создавать новую партию. Он отметил, что у него есть Республиканская партия. Также экс-глава Белого дома выразил уверенность, что республиканцы на следующих выборах продемонстрируют небывалое единство.