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Трамп заявил, что США будут зависеть от российской нефти

Трамп заявил, что США будут зависеть от российской нефти
Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что при Джо Байдене США уже лишились статуса в энергетике и будут зависеть от импортной нефти.

Выступая на конференции CPAC, Трамп раскритиковал решение США вернуться в Парижское соглашение по климату - по его словам, оно лишь позволяет выбросы другим странам "с более низкими стандартами", таким как Россия, Индия и Китай, в то время как затрудняет выбросы для США. Трамп утверждал, что сам добился "энергетического доминирования" и сделал США "энергетической сверхдержавой" - "больше, чем Саудовская Аравия, больше, чем Россия".

"При радикальных демократах цена бензина уже поднялась на треть", - заявил Трамп вопреки тому обстоятельству, что администрация США не формирует цены на топливо.


"Мы теперь будем зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти", - предрек Трамп.

В мире

По материалам: ria.ru
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