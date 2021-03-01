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Тренер сборной Норвегии раскритиковал поведение Большунова после финиша гонки ЧМ

Тренер сборной Норвегии раскритиковал поведение Большунова после финиша гонки ЧМ

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен раскритиковал поведение Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на ЧМ. Спортсмен по окончании соревнования не подошёл к своему партнёру по сборной России Глебу Ретивых, пишет NRK.

"У нас такое неприемлемо. Это настолько нереально, что мне даже не надо думать, к каким последствиям это могло бы привести. В Норвегии так не поступают", - сказал Монсен.

Командный спринт состоялся 28 февраля, Большунов и Ретивых заняли третье место. Золотые медали завоевали Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес, на втором месте оказались финны - Йони Маки и Ристоматти Хакола. 

Ранее NEWSTES писал, что тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум заявил о страхе перед российским лыжником Александром Большуновым, который показывает неплохие результаты, даже имея проблемы со здоровьем.

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По материалам: uposters.ru
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