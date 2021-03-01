У Данила Страхова роман с актрисой Анной Казючиц

Влада Некрасова

На Первом канале вышел мини-сериал «Курорт цвета хаки» в жанре детектив. Сериал представляет нестандартную любовную линию главного героя, начальника погранотряда и подполковника Алексея Стрельцова (роль исполняет Даниил Страхов) и его некогда любимой девушки Светланы (роль исполняет Анна Казючиц), которая бросила его 20 лет назад без объяснения причин. Герои вынуждены сосуществовать рядом после долгой разлуки, однако, сейчас на них накладываются боль от предательства, мысли о несостоявшемся браке и, что действительно важно, обременение семейными узами с другими партнерами.

Несмотря на то, что первые серии работы вышли лишь неделю назад, у проекта уже успело появиться огромное количество поклонников. Некоторые из них даже заявляют, что Даниил и Анна настолько реалистично отыграли экранную любовь, что закрадывается мысль о том, «нет ли каких-либо чувств между ними» в реальной жизни.

«Надо же так играть, он так на нее все серии смотрел, мне казалось, что они действительно в отношениях», — поражается мастерству артистов женщина.

Как считаете, есть ли основания полагать, что между актерами пробежала искра или же это тот самый случай, когда «дым без огня бывает»?

Кадр из сериала «Курорт цвета хаки». Фото: Первый канал



