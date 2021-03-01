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Ученые предупредили о влиянии майнинга биткоинов на климат

Ученые предупредили о влиянии майнинга биткоинов на климатФото: BENOIT TESSIER / Reuters

Американские ученые предупредили о негативном влиянии майнинга биткоинов на климат. По их наблюдениям, для этого процесса необходимо электроэнергии больше, чем используется «целыми странами», передает The Guardian.

Издание ссылается на Кембриджский индекс потребления электроэнергии в биткойнах от исследователей Кембриджского университета. Согласно ему, количество энергии, используемое для создания криптовалюты, достигло уровня, эквивалентного годовому углеродному следу Аргентины. По словам профессора экономики в Университете Нью-Мексико Бенджамина Джонса, речь идет о десятках тераватт электроэнергии в год, которые используются только для майнинга.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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