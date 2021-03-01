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Учителя не будут отстранены от работы за отказ прививаться от COVID-19 – Роспотребнадзор

Учителя не будут отстранены от работы за отказ прививаться от COVID-19 – Роспотребнадзор

Учителя не будут отстранены от работы за отказ прививаться от COVID-19, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«Юридических оснований для отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации против новой коронавирусной инфекции сегодня нет. Вакцинация в РФ в настоящее время является добровольной для всех категорий граждан, в том числе и работников образовательных организаций», – сообщили в Роспотребнадзоре.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека уточнили, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции включена не в национальный календарь прививок, а в «календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

«При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность, главные государственные санитарные врачи субъектов РФ могут выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям. И только при наличии таких постановлений отказ от вакцинации по эпидемическим показаниям может повлечь отстранение от работы. В настоящее время таких постановлений не принималось», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования обратились в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с просьбой дать дополнительные разъяснения по вопросам вакцинации педагогических работников от новой коронавирусной инфекции.

Запрос за подписью заместителя министра просвещения Российской Федерации Виктора Басюка и председателя профсоюза Галины Меркуловой был направлен на имя заместителя министра  труда и социальной защиты Российской Федерации Елены Мухтияровой.

«Просим разъяснить, является ли отсутствие решения главного государственного санитарного врача РФ, главных государственных санитарных врачей субъектов РФ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям основанием для отказа педагогического работника от вакцинации в конкретном субъекте РФ и, как следствие, принятия работодателем решения о продолжении выполнения работником трудовых функций», – говорится в документе.

Также в запросе указано, что согласно действующему законодательству граждане могут отказаться от профилактических прививок, но должны указать причины отказа, например ограничением к проведению профилактической вакцинации может являться наличие у работника медицинских противопоказаний.

При этом работа в образовательных организациях включена в перечень работ, которые связаны с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требуют обязательного проведения профилактических прививок, а в случае отсутствия у работников обязательных прививок, в том числе от коронавируса, работодатель может быть привлечен к административной ответственности. Если работник откажется от прививки, то работодатель обязан его временно отстранить от работы.

Общество

По материалам: edu.ru
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