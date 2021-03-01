Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Ударил мать в грудь ножом: в Ровно женщина заявила, что пострадала от действий двухлетнего сына

Ударил мать в грудь ножом: в Ровно женщина заявила, что пострадала от действий двухлетнего сына

Ударил мать в грудь ножом: в Ровно женщина заявила, что пострадала от действий двухлетнего сына

В Ровно женщина вызвала «скорую» помощь и заявила, что ее ранил в грудь ножом 2-летний сын. Но медиков насторожило то, что они увидели в их квартире, сообщает ТСН.

Так, жительница сама позвонила в скорую, но разговор нецензурной лексикой постоянно перебивал ее нетрезвый муж. Едва узнав по какому адресу находится женщина, медики тут же выехали к потерпевшей. Уже через 8 минут бригада скорой была на месте. Они увидели малыша с ножом в руках.

«Взволнованная женщина молодая. С виду выпивший мужчина, вел себя неадекватно и ребенок до двух лет, менее двух лет, который держал в руке нож», — рассказал заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи Ровенской области Олег Ушкевич.

Раненой женщине оказали помощь и отвезли на госпитализацию в областную больницу. Параллельно об этом вызове сообщили полицию.

«В первую очередь потерпевшая объясняла, что напоролась на нож, когда его держал в руках ее несовершеннолетний ребенок. Так же объяснял и мужчина», — сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Ровенской области Мария Юстицкая.

Соседи рядом о семье говорить не хотят. Другие их хорошо и не знают. Впрочем, говорят, женщину с ребенком на прогулках видят постоянно. И мало верят в то, что двухлетний мальчик разгуливал по квартире с ножом в руках и ранил маму.

Непохоже было и медикам скорой, что женщина случайно напоролась на нож в руках малыша.

«Такой механизм травмы надуманный и этого быть не могло», — отметил Олег Ушкевич.

Женщину уже прооперировали. Сначала она со следователями говорила, но теперь не хочет. С журналистами тоже.

«Сейчас потерпевшая не дает показаний, утверждает, что она чувствует себя плохо», — говорит Мария Юстицкая.

Что же произошло на самом деле — ответ даст экспертиза. Ее в полиции уже назначили. Открыли производство за нанесение телесного повреждения женщине. Присматриваются к ее мужу. Если мама оговорила маленького сына и ранил ее кто-то другой, виновному грозит до 8 лет за решеткой.

Как писали «NewsTes», недавно в городе Белая Церковь Киевской области мужчина после семейной ссоры убил мужчину, который курил на балконе в подъезде.

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Ударил мать в грудь ножом: в Ровно женщина заявила, что пострадала от действий двухлетнего сына
Ударил мать в грудь ножом: в Ровно женщина заявила, что пострадала
Российские саперы уничтожили пещеру с оборудованным боевиками госпиталем в Сирии
Российские саперы уничтожили пещеру с оборудованным боевиками
Сирийская армия сообщила о ракетной атаке около Дамаска
Сирийская армия сообщила о ракетной атаке около Дамаска
«Российский» хакер обокрал 22 американских героев
«Российский» хакер обокрал 22 американских героев
Жуткая картина: Чонгук превратился в анорексика: «Я снизил % жира до 7»
Жуткая картина: Чонгук превратился в анорексика: «Я снизил % жира до
Объявлен лучший комедийный сериал по версии «Золотого глобуса»
Объявлен лучший комедийный сериал по версии «Золотого глобуса»
«Борат 2» получил «Золотой Глобус»
«Борат 2» получил «Золотой Глобус»
Звезде «Черной пантеры» посмертно вручили «Золотой глобус»
Звезде «Черной пантеры» посмертно вручили «Золотой глобус»
На Украине объяснили падение рейтинга Зеленского
На Украине объяснили падение рейтинга Зеленского
Точно не догадаетесь! Какие мужчины связывают этих звезд?
Точно не догадаетесь! Какие мужчины связывают этих звезд?
Сальма Хайек возбудила, а Марго Робби разочаровала: обзор нарядов премии «Золотой глобус»
Сальма Хайек возбудила, а Марго Робби разочаровала: обзор нарядов
Водитель врезался в дорожный знак, а затем в дерево: в Польше трагически погибли два украинца
Водитель врезался в дорожный знак, а затем в дерево: в Польше

Топ на сегодня

RT: в ЕП предложили новые санкции против РФ за "шпионаж"
RT: в ЕП предложили новые санкции против РФ за "шпионаж"
Володин предложил закрепить предвыборные обещания депутатов юридически
Володин предложил закрепить предвыборные обещания депутатов юридически
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты

Еще по теме

Пьяный мужчина в Ижевске ударил ножом в шею врача скорой помощи
В Москве мужчина с ножом в груди ездил в трамвае и ждал скорую на скамейке
Мужчина воткнул себе в грудь нож на глазах у полицейских в Оренбургской области
В Киеве пьяная женщина ударила своего ребенка ножом в спину