Упс! Зачем Валя Карнавал сама обрезала себе волосы?

Лидия Мартынова

Популярная TikTok блогер и певица Валя Карнавал решилась на эксперименты со внешностью. Сегодня у себя на странице в TikTok девушка продемонстрировала, как сама себе стрижет волосы. Очень смело!

«Упс», – подписала она свое видео, где срезала большую часть волос.

Зачем и для чего она это сделала — Валя не объяснила. Однако поклонники обратили внимание, что блогерша постоянно смотрит в другу сторону, будто там кто-то находится. В сети предположили, что она выполняет задание игры «правда или действие». Другие же предположили, что Валя окунулась «во все тяжкие», так как, возможно, рассталась с Егором Кридом. Напомним, Егор и Валя недавно отписали друг от друга в TikTok.

«Несчастная любовь?», «Обычно все девушки обрезают волосы, только когда в их жизни происходит полная попа», «Зачем? Такие же красивые волосы были», «И ты туда же«, — пишут поклонники в комментариях.

А пока действие Карнавал остается для всех загадкой. Будем верить, что в ближайшее время она расскажет, для чего решилась на такие перемены.