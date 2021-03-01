Установлена причина смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос

Алексей Вольцев

Сегодня прозвучала новость о кончине бывшей участницы Little Big Анны Кастельянос. Волонтеры обнаружили артистку мертвой в ее собственной квартире в Санкт-Петербурге. Поначалу следствие предполагало, что Кастельянос могли убить, но позже выяснилось — это не так.

У Анны возникла кардиомиопатия — острая сердечная недостаточность, которая и привела к страшной трагедии. Кончина 39-летней Кастельянос стала полной неожиданностью для ее коллег по Little Big.

«Путь Little Big начался почти восемь лет назад с трех человек: Ани, Ильича и Олимпии. Аня, ты была и остаешься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах. Спасибо за все. Покойся с миром, маленький человек с большой историей», — поделились участники популярного коллектива в социальной сети.

Напомним, Анна появилась на свет 15 января 1982 года в Северной столице. Через год малышке поставили диагноз «ахондроплазия» (заболевание, при котором нарушается развитие костной ткани, — прим. «NewsTes.ru»). Несмотря на небольшой рост в 130 сантиметров, Кастельянос все же смогла стать артисткой, как и мечтала.

Анна принимала участие в записи первого альбома «литтлбигов», после чего предпочла с головой уйти в бизнес — открыла тату-салон, а также стала играть в кино. Впоследствии Кастельянос очень жалела о том, что оставила музыкальный коллектив, который сегодня занимает достойное место в российском шоу-бизнесе.