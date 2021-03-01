В Алтайском крае открылась молодежная медиашкола
Сегодня, 18:05 Анастасия Иванова
В Рубцовском аграрно-промышленном техникуме открылась молодежная медиашкола, сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.
Первыми слушателями стали школьники 8–9-х классов и студенты. Они познакомились с профессией журналиста, узнали об основах фото- и видеомонтажа, операторского искусства, о роли телевидения в системе СМИ, создали собственные проекты.
Партнером в реализации проекта выступила городская телерадиокомпания «Медиасоюз».
По материалам: edu.ru