В Алтайском крае открылась молодежная медиашкола

Анастасия Иванова

В Рубцовском аграрно-промышленном техникуме открылась молодежная медиашкола, сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

Первыми слушателями стали школьники 8–9-х классов и студенты. Они познакомились с профессией журналиста, узнали об основах фото- и видеомонтажа, операторского искусства, о роли телевидения в системе СМИ, создали собственные проекты.

Партнером в реализации проекта выступила городская телерадиокомпания «Медиасоюз».