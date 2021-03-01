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В Амурской области в 2021 году откроется новый центр «IT-куб»

В Амурской области в 2021 году откроется новый центр «IT-куб»

В Амурской области в 2021 году откроется новый центр «IT-куб» Минпросвещения России,  сообщает издание «Твой Дальний Восток».

Центр будет создан в Тынде на базе Амурского технического колледжа.

Занятия в центре «IT-куб» будут проходить по нескольким направлениям: школьники будут изучать «Робототехнику», «Системное администрирование», «Цифровую гигиену и работу с большими данными», «Программирование на Python», «Мобильную разработку и разработку VR/AR-приложений».

На сегодняшний день в Приамурье работают два «IT-куба»: первый открылся в городе Свободном, второй – в Благовещенске.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.
 

Общество

По материалам: edu.ru
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