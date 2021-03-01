В борьбе за сердце Павла Прилучного. Как Агата Муцениеце и Мирослава Карпович стали соперницами

Алексей Вольцев

С лета окружающие обсуждают роман Павла Прилучного со звездой «Папиных дочек», гадая, она ли стала главной причиной развода артиста с женой. На первый взгляд, Агата Муцениеце и Мирослава Карпович совсем разные, однако в их биографиях встречаются необычные совпадения.

Начнем с того, что обе актрисы появились на свет в один день: 1 марта Агате Муцениеце исполняется 32, ну а Мирослава Карпович отмечает 35-летний юбилей. Вряд ли Павел Прилучный специально выбирает пассий, родившихся в эту дату, или настолько верит гороскопам, что стремится связать судьбу с Рыбами, однако факт, безусловно, интересный.

Сами женщины, по предположениям поклонников, прониклись симпатией к Прилучному, так как внешне он похож на их отцов. В августе Агата опубликовала в микроблоге архивное фото родителя, которого потеряла, когда была еще совсем маленькой. Мирослава в свою очередь показала подписчикам армейский снимок папы 23 февраля. В обоих случаях пользователи Сети заключили, что Павел — копия родственников артисток. «Все логично, девочка всегда ищет в муже образ папы», — рассуждали комментаторы.

Некоторые вопросы все же остаются для подписчиков звезд загадкой: почему Павел не сумел сохранить брак с матерью двоих своих детей, ушел он из семьи к Мирославе или же закрутил с коллегой роман уже после развода, и, наконец, чем звезда «Папиных дочек» покорила «Мажора»?

Как рушился брак

Прилучный и Муцениеце были вместе целых 10 лет. Все начиналось очень романтично: актеры сыграли пару в «Закрытой школе», а потом их страсть друг к другу вышла за пределы съемочной площадки. На первом же свидании Павел сделал Агате предложение, но девушка не восприняла это всерьез. На втором — артистка ответила заветное «да», за чем последовали свадьба, рождение сына Тимофея и дочки Мии.

Лучшего хэппи-энда для кумиров не могли и представить поклонники «Закрытой школы». Вот только еще до появления на свет второго ребенка звезды признались, что часто и бурно ссорятся. Причиной конфликтов актриса считала вспыльчивость, раздражительность и ревнивость мужа. «Пришли домой — подрались. Били посуду. Паша кричал, что завтра же подаст на развод, — вспоминала один из скандалов Муцениеце. — Я молчу долго. Но когда совсем допекут — отвечу так, что мало не покажется. Слово за слово — и понеслось. Летят чашки и тарелки. В тот раз мы буквально разнесли съемную квартиру в Риге, даже дверь выбили. Наутро заметали следы, ремонтировали. Паша просил прощения: ну, что поделаешь, такой уж вспыльчивый».

Дела шли с переменным успехом: то супругам вручали награду «Пара года», то тоскливые посты в микроблоге Агаты заставляли поклонников переживать за брак кумиров, висящий на волоске. Был и момент, когда актриса объявила о «паузе» в отношениях. Тогда знакомые влюбленных отмечали, что виной всему — загулы и мимолетные интрижки Паши. Когда же звезды помирились, идеальную картинку разрушил вызов полиции на адрес Прилучного под Новый 2019-й год. По слухам, пьяный муж избил Муцениеце, однако она отрицала этот факт и отказывалась писать заявление на агрессора.

Дальше становилось только хуже: Павла застали в непотребном виде в стриптиз-клубе, Агата заговорила о новом кризисе в браке. К слову, еще весной 2019-го в шоу «Пятница с Региной» актриса призналась, что собирается пойти к психологу и поговорить со специалистом о муже и… об отце.

«Папа был похож по характеру на Пашу. Умер от алкоголизма. Муж — человек склонный к зависимостям. Его любовь ко мне тоже нездоровая. Например, я не могу поехать с детьми на море, потому что он меня не отпускает, будет угрожать разводом опять. Он такой, импульсивный», — поясняла артистка.

Наконец, в феврале прошлого года супруги одновременно опубликовали в микроблогах посты о грядущем разрыве, отметив, что навсегда останутся друг для друга родными людьми и продолжат вместе воспитывать детей. «Все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому», — подчеркивал Павел.

Многие назвали виновником разрыва Прилучного. Вскоре Муцениеце обмолвилась, что причины развестись, действительно, назрели у Паши, однако называть их не стоит «ради спокойствия детей». При этом еще в марте 2020-го Агата говорила, что по-прежнему любит мужа и не исключает возможности сойтись с ним лет через пять.

Когда настал период самоизоляции, супруги продолжили сожительствовать в загородном доме. Правда, только до тех пор, пока Агата не поведала подписчикам о насилии со стороны пьяного мужа, причем через аккаунт мамы. «Паша забрал мой телефон, выбросил его. Он довел детей до слез, поднимал на меня руку, он в неадеквате. Выгоняет меня и детей на улицу в период пандемии», — негодовала Муцениеце.

В итоге Агата забрала детей и съехала в московскую квартиру. Павел отрицал, что избил супругу, а она то подчеркивала, как осуждает домашнее насилие в своем шоу «Честный развод», то посвящала возлюбленному трогательные стихи, полные сожалений о крахе брака. О чувствах к Прилучному Муцениеце говорила, и когда в прошлом июне суд расторг союз пары. «Я очень люблю этого человека. Я вижу, что он запутался, случилась ошибка души. Именно наше расставание поможет ему осознать себя. Мне кажется, это хорошо», — рассуждала актриса в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Поклонники полагали, что супруги еще могут воссоединиться, несмотря на взаимные претензии и официальный развод. Но тут на горизонте возникла другая женщина…

Когда появилась Мирослава Карпович

Агата говорила, что в какой-то момент после скандала с избиением Прилучный заблокировал ее в соцсетях, так что она не видела его сторис, а вопросы, связанные с детьми и разводом, решала по телефону. Позднее поклонники заподозрили: поступил так Павел не из-за обиды, а потому что хотел скрыть некие подробности из личной жизни. Или же утаивать было нечего?

Не прошло и двух недель после официального развода супругов, как папарацци засняли Прилучного на шопинге с Мирославой Карпович. Мужчина нес в руках покупки и сумочку коллеги, и по словам очевидцев, актеры буквально не отходили друг от друга. Артисты начали общаться еще после премьеры совместного спектакля «Косметика врага» в «Театриуме на Серпуховке», но когда их отношения вышли за рамки приятельских?

Сотрудники театра утверждали, что первые поползновения в сторону романа начались еще в декабре, за полгода до официального развода Прилучного с Муцениеце. Якобы Мирослава стала излишне внимательна к коллеге и порой откровенно флиртовала с ним. Визажист, работавшая со звездой «Папиных дочек», отмечала, что интрижка приняла серьезный оборот весной 2020-го.

«Агата Муцениеце — женщина европейского склада, терпеть унижение не стала и ушла от Паши еще в марте после череды побоев. На тот момент Карпович снимала со своей подругой дом по соседству с Прилучным. Паша порой туда приезжал с детьми втайне от жены, — рассказывала визажист. — Гулял он там и со своими друзьями. После возвращался домой пьяным... Часто на макияже Мирослава рассказывала мне про роман с женатым мужчиной, говорила, ждет, когда он бросит супругу. Чтобы завоевать Прилучного, Мира делала эротичные фотосессии, посылала их возлюбленному. Она ему как-то подарила календарь со своими откровенными фото. Мира, как мне кажется, была одержима идеей увести Павла из семьи и не раз мне советовала «сходить к бабке», мол, та помогает в любви».

Так или иначе, тайное стало явным в прошлом июле, когда любовники вместе отправились в отпуск в Крым. С собой Павел взял и детей от Муцениеце, о чем экс-супруга узнала последней. Вскоре появилась информация о том, что Прилучный съехался с Карпович. Соседи возмущались, что «Папина дочка» сразу начала хозяйничать в коттедже и раздавать указания домработнице, будто всегда жила там. Шумиха вокруг истории привела к тому, что на Мирославу обрушилась волна хейта и угроз. Однако клеймо разлучницы и проклятия поклонников Агаты не пугали соперницу. Наоборот: она призналась, что ненависть недоброжелателей только повысила ее популярность и увеличила число подписчиков в разы.

Об отношении Муцениеце к ситуации красноречиво говорили ее монологи в собственном шоу на YouTube. «Сейчас так безбожно стали изменять мужья женам. Вот я за девять лет ни разу не изменила. Причем даже после развода у меня было такое: «Нет-нет, я не пойду туда-то». Не понимаю, зачем тогда все клятвы на алтаре, если априори понимаешь, что такого не будет. Для меня это самое обидное. Ты бы мне сказал, я бы с Богом отпустила. А сам факт обмана меня раздражает… Лучше быть честным. Если бы человек пришел и сказал: «Знаешь, я не могу с одной женщиной, хочу много», — мы бы как-то это порешали. Придумали бы какое-то совместное решение, либо сразу разошлись. Чтобы не было обмана, когда тебе говорят: «Мы верны друг другу», — а на самом деле гуляют налево», — негодовала Агата.

А вот Мирослава не стала пускаться в долгие рассуждения. В свое оправдание актриса лишь отметила, что ее совесть чиста. «Мама научила меня не брать чужого», — коротко сообщила звезда в ответ на выпады хейтеров.

Однако «демонизация» Карпович продолжалась. Когда выяснилось, что Прилучный выставил дом на торги и переехал с новой пассией в другой особняк, коллеги заключили, что решение было продиктовано Мирославой. Кроме того, инсайдеры заявляли, что звезда «Папиных дочек» ранее пыталась увести Алексея Ягудина у беременной жены. Фигурист подобные слухи опроверг.

Итальянские страсти в любовном треугольнике кипели: Агата в эфирах осуждала женщин, уводящих чужих мужей в моменты семейного кризиса, Мирослава иронично называла себя «разлучницей года». При этом сама Муцениеце выдвинула предположение, чем отношения с другой пассией могут показаться привлекательнее. «Мужчина, который ссорится с женой, может разъехаться с ней, и тут прибегает к нему какая-то профурсеточка, классная такая. Чего ты прискакала? Она ему: «Смотри, какая я классная, легкая, со мной можно поговорить на умные темы». Я не стала бы так делать. Я бы подождала, когда мужчина останется один», — заявляла Агата.

Осенью в этой истории неожиданно появилась четвертая сторона: Павел опубликовал фото с Верой Панфиловой, и поклонники заключили, что он переключился с Карпович на дочь Константина Кинчева…

В январе Прилучному приписали связь с еще одной артисткой: Зепюр Брутян. Причиной вновь стал опубликованный совместный снимок, на котором Павел нежно целует коллегу в щеку. Впрочем, гневных постов от Мирославы поклонники так и не дождались, как и подтверждений о назревшем кризисе в ее отношениях с Пашей.

Мнения пользователей Сети по поводу любовных приключений Прилучного разделились: одни подписчики продолжают осуждать его за развод с Муцениеце и возможную измену, другие — тепло приняли новую пассию Павла и пожелали влюбленным счастья. В любом случае артист сделал свой выбор, и, очевидно, даже тысячи комментариев хейтеров не способны заставить его свернуть с намеченного пути.