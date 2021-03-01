В Димитровграде построят Губернаторский лицей нанотехнологий

Алексей Вольцев

В конце марта в Димитровграде начнётся строительство Губернаторского лицея нанотехнологий на 1100 мест, сообщает пресс-служба Правительства Ульяновской области.

«Возведение объекта будет вестись в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным», – уточняется в информационном релизе.

Лицей планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. В нем будут размещены современные научные лаборатории, одним из ведущих направлений обучения станет естественно-научный профиль, включающий в себя изучение основ медицины, инженерии, биоинженерии, нанотехнологий, уточнила министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова.