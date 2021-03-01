В ДНР оценили слова представителя Киева об "освобождении" Донбасса

Лидия Мартынова

Высказывания представителей Киева о возможности "освободить" Донбасс в течение 10 лет являются милитаристскими, заявил РИА Новости пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.

Ранее представитель общественности от Киева в контактной группе, журналист Сергей Гармаш предположил, что власти Украины смогут "освободить Донбасс" в ближайшие десять лет.