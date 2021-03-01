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В ДНР оценили слова представителя Киева об "освобождении" Донбасса

В ДНР оценили слова представителя Киева об "освобождении" Донбасса
Высказывания представителей Киева о возможности "освободить" Донбасс в течение 10 лет являются милитаристскими, заявил РИА Новости пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.

Ранее представитель общественности от Киева в контактной группе, журналист Сергей Гармаш предположил, что власти Украины смогут "освободить Донбасс" в ближайшие десять лет.

В мире

По материалам: ria.ru
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