В "Единой России" спрогнозировали обновление половины партийного списка

Анастасия Иванова

По итогам партийных праймериз список "Единой России" на выборы в Госдуму может обновиться наполовину, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.





"Я думаю, что мы за счет этого серьезно обновимся — качественно и количественно. Мой прогноз очень высокий. По округам с высокой долей вероятности победит тот, кто сейчас является депутатом, потому что у него есть своя сетка, а по спискам, думаю, обновление будет около 50 процентов", — сказал он.

Ранее стало известно, что внутрипартийное голосование пройдет по открытой модели. Это значит, что в нем смогут участвовать все желающие, проживающие на территории избирательного участка, а не только член ЕР. В большинстве регионов оно будет электронным.

Праймериз "Единой России" запланированы на 24-30 мая. Выборы в Госдуму должны состояться 19 сентября.