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В ЕС согласовали антироссийские санкции из-за Навального

В ЕС согласовали антироссийские санкции из-за НавальногоАлексей НавальныйФото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Послы 27 стран-членов Евросоюза согласовали антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщил источник РИА Новости.

По данным агентства, далее санкции пройдут утверждение у европейских министров. Речь идет о санкциях за нарушение прав человека, которые собираются ввести против лиц, причастных к аресту главы ФБК.

22 февраля Совет Евросоюза решил ввести санкции против российских граждан, связанных с осуждением Навального. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель подготовит новые санкции против РФ в течение недели.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.

В мире

По материалам: lenta.ru
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