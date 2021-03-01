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В Госдуме предрекли Трампу участь Саркози и Берлускони

В Госдуме предрекли Трампу участь Саркози и БерлускониФото: Globallookpress.com

Приговор экс-президенту Франции Николя Саркози демонстрирует тренд последних лет объявлять коррупционерами ярких и известных политиков, чья деятельность не вписывается в рамки «генеральной линии глобалистского мейнстрима». Об этом РИА Новости сказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Она уточнила, что ранее в коррупции обвинялись бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Депутат предрекла, что подобная участь может ждать и теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа.

«Странно получается: приверженцы либерального глобализма всегда чисты, как стеклышко, а их оппоненты справа и слева — сплошь "коррупционеры". Возможно, эта "закономерность" имеет в большей степени политическое объяснение», — добавила Панина.

Ранее 1 марта Парижский суд приговорил Николя Саркози к трем годам лишения свободы, в том числе к одному году заключения в тюрьме, по делу о коррупции и торговле влиянием. По версии следствия, бывший президент через своего адвоката обещал судье Жильберу Азиберу должность в Монако в обмен на конфиденциальную информацию по расследованию незаконного финансирования предвыборной кампании Саркози 2007 года.

Россия

По материалам: lenta.ru
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