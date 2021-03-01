В Госдуме призвали приготовиться к выходу из Совета Европы

Вадим Карасев

Петр ТолстойФото: Артем Геодакян / ТАСС

России нужно быть готовой к выходу из Совета Европы в случае инициирования организацией трехстороннего механизма мониторинга в отношении РФ, призвал вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 1 марта.

По словам депутата, в случае выхода из Совета Европы Россия может создать собственные правозащитные механизмы.

«Мы можем свой ЕСПЧ создать вместе с нашими союзниками, если они у нас есть», — сказал Толстой в ходе заседания проводившегося в Совете Федерации круглого стола, посвященного 25-летию членства России в Совете Европы.

Он добавил, что при отсутствии союзников можно создать внутри российской правовой системы дополнительный механизм контроля, «который удовлетворит чаяния наших граждан в части защиты их прав».

Парламентарий подчеркнул, что окончательное решение по вопросам внешней политики России принимает президент. По его словам, необходимо пересмотреть роль РФ в Совете Европы.

17 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от правительства России освободить учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. Российская сторона сочла это вмешательством во внутренние дела и давлением.

Кроме того, Евросоюз приготовился ввести антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным.