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В Красноярском крае достроен детский сад на 270 мест

В Красноярском крае достроен детский сад на 270 мест

В поселке городского типа Березовка Красноярского края в рамках национального проекта «Демография» построили новый детский сад на 270 мест. Стоимость строительства детского сада – 257,8 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства образования Красноярского края.

В садике предусмотрены помещения для 12 разновозрастных групп для детей от полутора до семи лет. В учреждении также есть несколько спортивных залов, актовый зал, современный пищеблок, просторная и благоустроенная площадка для прогулок, огороженная территория.  

Благодаря строительству дошкольного учреждения в поселке Березовка полностью закрыта потребность в местах для детей от полутора до трех лет. 

В рамках нацпроекта «Демография» в 2020 году в Красноярском крае было введено десять новых дошкольных учреждений, семь из них в Красноярске. 

В 2021 году в системе дошкольного образования будет создано 1395 новых мест. Пять детских садов строятся в Красноярске. Еще один детский сад на 270 мест появится в Сосновоборске.

Общество

По материалам: edu.ru
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