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В Крыму рассказали об обмане Порошенко спасшего его таксиста

В Крыму рассказали об обмане Порошенко спасшего его таксиста

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец припомнил экс-президенту Украины Петру Порошенко неприятный инцидент в 2014 году, когда политик обманул крымского таксиста, которые ему помог.

Комментируя твит Порошенко, в котором он заявил о сочувствии к проблемам с водой и электроэнергией "обманутых российскими властями" крымчан, Чегринец уличил бывшего украинского лидера в лицемерии.

Здесь можно ответить старой русской поговоркой: "Чья бы корова мычала..." Человек, у которого руки по локоть в крови, который построил всю свою карьеру на лжи и обмане, пусть вспомнит свой последний визит в Крым, когда его гнали по центру Симферополя, и даже тут он обманул человека, который его спас.

По его словам, которые приводит РИА Новости, Порошенко так и не заплатил таксисту за восстановление поврежденной машины. "Поэтому не стоит обращать внимание на слова подобного политического проходимца", - добавил Чегринец.

Ранее Порошенко заявил, что жалеет жителей полуострова из-за проблем с водой и электроэнергией. По его мнению, Москва не смогла поднять в Крыму уровень жизни и обеспечить наплыв туристов. Присоединение полуострова к России не принесло крымчанам "манны небесной", считает экс-президент Украины.

Крым в марте 2014 года стал частью Российской Федерации по итогам референдума, 96,7% участников которого проголосовали за присоединение полуострова к России.

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По материалам: uposters.ru
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