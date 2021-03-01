В Минобороны Китая оценили особый характер военных отношений с Россией

Алексей Вольцев

Российско-китайские отношения в военной сфере носят особый характер и в корне отличаются от военных союзнических отношений, существующих между некоторыми странами, говорится в комментарии пресс-службы министерства обороны Китая.

"Россия и Китай партнеры по всестороннему стратегическому взаимодействию. Отношения между двух стран являются примером международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости, беспристрастности и взаимной выгоде. Стороны придерживаются принципов несоюзничества, неконфронтации, не направленности против третьих стран, эти отношения в корне отличаются от военных сообщнических отношений, существующих между некоторыми странами", - говорится в комментарии к стратегии Китая по международному военному сотрудничеству.