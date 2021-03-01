В Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день

Алексей Вольцев

Сотрудника нельзя привлекать к работе выходной, мотивируя это ненормированным рабочим днем, а максимальная продолжительность отпуска за такой режим работы не закреплена в законе, минимальная составляет три дня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

Ранее первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что парламентарии планируют установить более существенные социальные гарантии за ненормированный рабочий день, в частности увеличить отпуск.

В Минтруде РИА Новости пояснили, что законом не установлена максимальная продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день. Работодатели могут устанавливать любую продолжительность такого отпуска, но менее трех календарных дней.

Максимальная продолжительность ежедневной работы в режиме ненормированного рабочего дня законом также не установлена, пояснили в Минтруде. Но обратили внимание: работа в ненормированном режиме по законодательству не удлиняет рабочий день, а позволяет работодателю привлекать иногда, несистематически, в исключительных случаях к работе сверх установленной продолжительности рабочего дня и только те категории работников, которые определены перечнем.