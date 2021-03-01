Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Москве стартовал новый сезон студенческого конкурса "Моя страна — моя Россия"

В Москве стартовал новый сезон студенческого конкурса "Моя страна — моя Россия"

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков дал старт 18 сезону Всероссийского конкурса молодежных авторских работ и работ в сфере образования "Моя страна — моя Россия". Конкурс является одним из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей".

"Этот большой проект существует уже 18 лет, но сегодня у него особое звучание. Конкурс включен в план Года науки и технологий, а значит, будет очень много номинаций, посвященных этим темам, и особая линия — про космос. Ведь в 2021 году мы отмечаем 60-летие полета Гагарина", — отметил министр.

За 18 лет в конкурсе приняли участие более 150 000 человек, создавших десятки тысяч предложений и сотни готовых решений самых острых вопросов социально-экономического развития российских регионов.

"Научные разработки прошлых победителей нашли применение в жизни. Это, например, разработка цифрового сервиса для поддержки пациентов после операции, проект по совершенствованию работы оборудования топливно-энергетического комплекса, который позволяет снизить техногенную нагрузку на окружающую среду, и многое другое", — сказал Фальков.

В этом сезоне конкурса планируется 17 номинаций. Конкурсанты смогут претендовать на гранты и льготы при поступлении в вузы. Победители получат дополнительные баллы к ЕГЭ.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Роскомнадзор захотел оштрафовать Twitter на четыре миллиона рублей
Роскомнадзор захотел оштрафовать Twitter на четыре миллиона рублей
Бизнес сможет участвовать в акселераторе Корпорации МСП и "Иннопрактики"
Бизнес сможет участвовать в акселераторе Корпорации МСП и
"Для меня она всегда жива": Прусикин отреагировал на смерть Кастельянос
"Для меня она всегда жива": Прусикин отреагировал на смерть
Виктор Дробыш: «Никто не заставлял Самбурскую принимать условия сотрудничества»
Виктор Дробыш: «Никто не заставлял Самбурскую принимать условия
Чулпан Хаматова: «У Волчек с возрастом стала прогрессировать детская ранимость»
Чулпан Хаматова: «У Волчек с возрастом стала прогрессировать детская
Вот это поворот! Земфиру уличили в плагиате дизайна обложки нового альбома
Вот это поворот! Земфиру уличили в плагиате дизайна обложки нового
В ВОЗ усомнились в завершении борьбы с коронавирусом к концу года
В ВОЗ усомнились в завершении борьбы с коронавирусом к концу года
Саркози собрался оспаривать свой тюремный срок
Саркози собрался оспаривать свой тюремный срок
США отказались делиться вакциной от коронавируса с другими странами
США отказались делиться вакциной от коронавируса с другими странами
Софья Таюрская принесла соболезнования близким Анны Кастельянос
Софья Таюрская принесла соболезнования близким Анны Кастельянос
Платежная система "Мир" запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки
Платежная система "Мир" запретит пополнять со своих карт иностранные
Аркадий Волож планирует продать акции "Яндекса" на $1,9 млн
Аркадий Волож планирует продать акции "Яндекса" на $1,9 млн

Топ на сегодня

Инфекционист назвал влияющий на эффективность вакцин от COVID-19 фактор
Инфекционист назвал влияющий на эффективность вакцин от COVID-19
Феофилактова высмеяла нападки Романец: «Она разменивает четвертый десяток, а ребенка нет. Это ревность»
Феофилактова высмеяла нападки Романец: «Она разменивает четвертый
Горбачев призвал одолеть пандемию COVID-19 без политических игр и интриг
Горбачев призвал одолеть пандемию COVID-19 без политических игр и
Супруги начали ремонт и случайно обнаружили ящик секс-игрушек дочери
Супруги начали ремонт и случайно обнаружили ящик секс-игрушек дочери
Трамп предрек США зависимость от российской нефти
Трамп предрек США зависимость от российской нефти

Еще по теме

В Совфеде стартовал новый сезон конкурса "Моя страна – моя Россия"
Конкурс проектов «Моя страна — моя Россия» обновят
Победителей конкурса по развитию регионов наградили на ПМЭФ
Финалистами конкурса "Лучший социальный проект года" стали 389 человек