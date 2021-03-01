В Москве стартовал новый сезон студенческого конкурса "Моя страна — моя Россия"

Вадим Карасев

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков дал старт 18 сезону Всероссийского конкурса молодежных авторских работ и работ в сфере образования "Моя страна — моя Россия". Конкурс является одним из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей".

"Этот большой проект существует уже 18 лет, но сегодня у него особое звучание. Конкурс включен в план Года науки и технологий, а значит, будет очень много номинаций, посвященных этим темам, и особая линия — про космос. Ведь в 2021 году мы отмечаем 60-летие полета Гагарина", — отметил министр.

За 18 лет в конкурсе приняли участие более 150 000 человек, создавших десятки тысяч предложений и сотни готовых решений самых острых вопросов социально-экономического развития российских регионов.

"Научные разработки прошлых победителей нашли применение в жизни. Это, например, разработка цифрового сервиса для поддержки пациентов после операции, проект по совершенствованию работы оборудования топливно-энергетического комплекса, который позволяет снизить техногенную нагрузку на окружающую среду, и многое другое", — сказал Фальков.

В этом сезоне конкурса планируется 17 номинаций. Конкурсанты смогут претендовать на гранты и льготы при поступлении в вузы. Победители получат дополнительные баллы к ЕГЭ.