В Мурманской области было представлено специальное меню для школьников региона

Вадим Карасев

Шеф-повар Константин Ивлев прибыл в Мурманскую область, чтобы представить концепцию нового меню юных северян в рамках проекта Российского движения школьников (РДШ) "Шеф в школе". Телеведущий встретился с губернатором Андреем Чибисом и обсудил возможное внедрение своих идей в систему школьного питания, передает пресс-служба РДШ.

Вместе со своей командой специально разработал меню для учащихся Мурманской области с учетом региональной специфики Севера. По словам телеведущего, эти блюда обогащены витаминами, интересно подаются и приготавливаются с использованием современных технологий.

"Изменения школьного питания, это же не только придумать блюдо, но, соответственно, его ещё должен кто-то приготовить. Повара тоже должны "перезагрузиться" и осмыслить сове понимание, и стараться готовить, как готовят во всех точках общепита, неважно ресторан это, кафе, бар, либо школьная столовая, потому что дети – это наше будущее!", - отметил Ивлев.

После этого он вместе с главой региона Андреем Чибисом, исполнительным директором РДШ Ириной Плещевой и двумя школьниками-РДШефами, которые участвовали в конкурсе "РДШеф моего региона", знаменитый шеф-повар продегустировал блюда из меню школьной столовой, которые обычно питаются школьники Мурманской области.

"Наш проект "Шеф в школе" уже несколько месяцев шагает по стране. Мы решили, что без самих школьников вопрос качества питания в столовых решить не получится. И ребята активно включились в работу. Участниками проекта стали более 3200 активистов из всех регионов страны. Но чтобы выявить самых активных, лидеров мнений, которые готовы лично участвовать в наших мониторингах и выступать с предложениями, мы запустили конкурс "РДШеф моего региона". Свои видеовизитки прислали около 500 ребят. Больше всего: из Саратовской области, Санкт-Петербург, Дагестан. Ну а сегодня мы в Мурманской области, где наш РДШеф Илья Либерман и Константин Ивлев оценили школьное питание региона", – рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.