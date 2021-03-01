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В Общественной палате раскрыли следующие шаги в «понуждении Twitter к диалогу»

В Общественной палате раскрыли следующие шаги в «понуждении Twitter к диалогу»Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Общественной палате (ОП) России отреагировали на заявление Роскомнадзора о том, что Twitter не удаляет запрещенную российским законом информацию. По мнению члена ОП Артема Кирьянова, Twitter — злостный нарушитель российского законодательства, который не реагирует на требования удалять деструктивный контент. Он раскрыл механизм, который призван принудить американскую платформу соблюдать нормы.

«Необходимо обозначить позицию по отношению к двойным стандартам этой площадки. Деструктивный контент годами игнорируется и не удаляется», — заявил Кирьянов «Ленте.ру». Общественник отметил, что на страницах соцсети также допускается «распространение политизированного контента».

Государство не должно оставлять без внимания подобное поведение транснациональной компании, полагает Кирьянов. «Надо настаивать на соблюдении законодательства в любых доступных формах», — добавил член ОП.

Он подчеркнул, что Twitter ждут многомиллионные штрафы, а при повторных нарушениях — лишение процента годовой выручки компании. Речь идет об отвественности по статье 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в которой закреплена обязанность соцсетей ограничивать доступ к запрещенной информации и указаны штрафы за ее неудаление. Он анонсировал «достаточно значимые и громкие процессы по взиманию средств» с нарушителей. По его подсчетам, на настоящий момент Россия в сумме может оштрафовать Twitter на 13,5 миллиарда рублей.

Член ОП добавил, что в дальнейшем возможно введение других мер в отношении соцсетей, «новаций, которые позволят регламентировать скорость (замедлять трафик ресурсов — прим. «Ленты.ру») и значительно влиять на количество поступающей рекламы». «Все это вместе даст результат, выведет на понуждение к диалогу. Twitter, как и любая другая соцсеть, должна исполнять законодательство, иметь внятное представительство в России», — заключил Кирьянов.

Ранее Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российского законодательства. В ведомстве отмечали, что соцсеть можно назвать антилидером в распространении запрещенной информации: с 2017 года компания не удалила 2862 материала с подобным контентом.

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По материалам: lenta.ru
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