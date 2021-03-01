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В «Орлёнке» стартовала первая весенняя смена

В «Орлёнке» стартовала первая весенняя смена

1 марта во Всероссийском детском центре «Орлёнок» началась третья смена 2021 года, которая объединит 470 ребят из шести регионов страны: из республик Татарстан и Башкортостан, Алтайского края, Ростовской области, а также из Республики Саха (Якутия) и Ненецкого автономного округа.

Они примут участие в образовательных программах «Юные экологи России», «Профессиональные старты», «Школьный Музей Победы», «Гагаринский старт», «Детский пресс-отряд».

В Центре продолжают действовать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Заезд и разъезд участников смены проводятся одномоментно – в течение одного дня. Дети проходят обязательный медицинский осмотр и термометрию, а их размещение в лагерях «Орлёнка» организовано по принципу разделения регионов. Образовательная и развлекательная программы смены составлены так, чтобы ребята из разных субъектов РФ не пересекались друг с другом.

На протяжении всей смены будет производиться дезинфекция помещений детских лагерей, а все мероприятия пройдут с учётом мер социального дистанцирования и разобщённости.

Вторая смена продлится в «Орлёнке» 21 день – с 1 по 21 марта.

Общество

По материалам: edu.ru
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