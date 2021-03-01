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В Помпеях восстановили уникальную фреску возрастом более двух тысяч лет

В Помпеях восстановили уникальную фреску возрастом более двух тысяч лет
В Помпеях в Доме Цеи (Casa dei Ceii) археологи с помощью лазера восстановили одну из самых красивых фресок руин древнего города, уничтоженного извержением Везувия в 79 году н.э., сообщает Daily Mail.

Останки строения были обнаружены между 1913 и 1914-ми годами. Как предполагают ученые, дом возвели во II веке до нашей эры, и он служил резиденцией местного судьи и его семьи.

Фреска, которую отреставрировали археологи, украшала заднюю часть роскошной виллы. Она была написана в "третьем стиле древнеримской живописи", популярным в 20 — 10 годы до н.э. Однако из-за того, что за ней и другими настенными рисунками более ста лет практически не ухаживали, они сильно обветшала.


Зато теперь на восстановленном рисунке отчетливо видно сцену охоты диких животных: льва, преследующего быка, леопарда, нападающего на овцу, и кабана, бросающегося на оленя.


"Что еще делает эту фреску такой особенной, так это то, что она полная. Это редкость для такого большого по размеру рисунка в Помпеях", — прокомментировал временно исполняющий обязанности директора Археологического парка Помпей Массимо Осанна.

Фрески обычно украшали стены по периметру Помпейских садов и были предназначены для создания умиротворяющей атмосферы, а также визуально расширяли пространство. Сейчас для этих целей используют зеркала.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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