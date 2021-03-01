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В России изменился порядок начисления пособий на детей

В России изменился порядок начисления пособий на детей

В России вступили в силу новые правила начисления детских пособий.

С 1 марта перестал действовать беззаявительный порядок назначения ежемесячных пособий на первого и второго ребенка до трех лет семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает двух прожиточных минимумов.

Процедура была упрощена в 2020 году из-за пандемии коронавируса, начисления продлевались автоматически. Теперь родителям для продления льготы вновь придется собирать все необходимые документы, а также информировать органы соцзащиты и Пенсионный фонд о смене места жительства и об обстоятельствах, влекущих за собой прекращение выплат.

По данным Счетной палаты, около 80% бедных семей в России в 2014-2018 гг. получали социальные выплаты. Общий объем финансирования мероприятий по снижению уровня бедности и обеспечению роста реальных доходов россиян в 2019-2024 гг. составит 15,3 трлн рублей.

Rupoters ранее писал и о других нормативных изменениях, вступающих в силу в марте.

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По материалам: uposters.ru
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