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В России планируют разработать новый стратегический ракетный комплекс "Кедр"

В России планируют разработать новый стратегический ракетный комплекс "Кедр"

В России планируют создать новый стратегический ракетный комплекс (СРК). Разработка получит название "Кедр", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, специалисты сейчас занимаются научными исследованиями в рамках этого проекта. В целом их можно охарактеризовать как "работа в рамках модернизации стратегического вооружения".

"Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно", - уточнил источник.

В настоящее время в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения числятся межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Также в процессе перевооружение на гиперзвуковые ракетные комплексы "Авангард".

Ранее NEWSTES писал, что Минобороны раскрыло историю испытаний комплекса "Авангард".

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По материалам: uposters.ru
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