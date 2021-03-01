В России подали первый иск, оспаривающий включение в список иноагентов

Лидия Мартынова

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Апахончич, включенная Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, подала административный иск с требованием о признании этого решения незаконным, сообщил адвокат Александр Передрук. Адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале отмечает, что иск Апахончич является первым с подобными требованиями в России.

"Иск сегодня поступил в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга. Мы просим признать незаконным распоряжение Министерства юстиции Российской Федерации о внесении Апахончич в реестр СМИ-иностранных агентов", - сказал РИА Новости Передрук.