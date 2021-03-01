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В России поменялись правила начисления детских пособий

В России поменялись правила начисления детских пособийФото: Алексей Романов / «Коммерсантъ»

В России с 1 марта изменились правила начисления детских пособий, передает РИА Новости. Теперь беззаявительный порядок назначения ежемесячных пособий на первого и второго ребенка до трех лет семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает двух прожиточных минимумов, перестает действовать.

Ранее процедуру упростили из-за пандемии коронавируса, и начисления продлевались автоматически. Сейчас, чтобы продлить льготу, родителям нужно будет снова собрать все необходимые документы. Кроме того, органы соцзащиты и Пенсионный фонд необходимо информировать о смене места жительства и об обстоятельствах, влекущих за собой прекращение выплат.

В конце прошлого года Счетная палата заключила, что около 80 процентов бедных семей в России в период с 2014 по 2018 год получали социальные выплаты. Согласно расчетам, общий объем финансирования мероприятий по снижению уровня бедности и обеспечению роста реальных доходов россиян в 2019-2024 годах составит 15,3 триллиона рублей.

Однако треть средств из них не оказывает воздействия на заявленные цели, а одной из главных проблем политики государства остается недостаточная адресность помощи. Достигать заявленных показателей позволяют прямые выплаты и компенсации расходов, на что выделено около 10 триллионов рублей. А вот остальные механизмы, на которые уходят деньги, содержат критические недостатки.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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