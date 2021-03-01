В России выявили 11 571 новый случай коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 571. Общее количество инфицированных достигло 4 257 650, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 1 марта.

11 571новый случай коронавирусавыявлен в России за сутки по состоянию на 1 марта

Больше всего новых случаев — 2097 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (943 случая) и Московская область (629 случаев). Наименьшие темпы прироста отмечены в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области (три и четыре случая соответственно).

Кроме того, за последние 24 часа в России умерли 333 пациента с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 86 455 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 11 277. Всего выздоровели 3 823 074 пациента.