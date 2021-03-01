В России за сутки умерли 333 человека с коронавирусом
Сегодня, 12:25 Вадим КарасевФото: Кирилл Брага / РИА Новости
В России за минувшие сутки умерли 333 человека с коронавирусом. За весь период пандемии скончались 86 455 пациентов. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.
Также за прошедший день было выявлено 11 571 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны. С начала эпидемии в России зарегистрировано 4 257 650 заражений.
Вылечились от коронавируса за весь период 3 823 074 россиян, из них 11 571 — за последние сутки.
По материалам: lenta.ru