В России за сутки умерли 333 человека с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России за минувшие сутки умерли 333 человека с коронавирусом. За весь период пандемии скончались 86 455 пациентов. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Также за прошедший день было выявлено 11 571 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны. С начала эпидемии в России зарегистрировано 4 257 650 заражений.

Вылечились от коронавируса за весь период 3 823 074 россиян, из них 11 571 — за последние сутки.