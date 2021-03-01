Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Совфеде допустили возможность выхода России из Совета Европы

В Совфеде допустили возможность выхода России из Совета Европы

В Совфеде допустили возможность выхода России из Совета ЕвропыФото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Россия могла бы выйти из Совета Европы при нарастании разногласий с европейскими странами. Такую возможность допустил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что ранее российская делегация приостанавливала свою работу в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), и «ничего трагичного не произошло». При этом сенатор уверен, что в нынешней ситуации при разрастании конфликта следует «не горячиться и действовать поэтапно». Заморозку участия в Ассамблее он назвал слишком сильным решением.

Ранее вице-спикер Госдумы, зампред ПАСЕ Петр Толстой заявил, что России надо готовиться к возможному выходу из Совета Европы, если организация инициирует трехсторонний механизм мониторинга в отношении страны. По его словам, в таком случае Россия создаст «свой ЕСПЧ».

17 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российского правительства освободить учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. Россия расценила это как давление и вмешательство во внутренние дела.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Избившие музыканта «Машины времени» объяснили свой поступок
Избившие музыканта «Машины времени» объяснили свой поступок
США выделят Украине 125 миллионов долларов военной помощи
США выделят Украине 125 миллионов долларов военной помощи
Словакия приняла партию вакцины «Спутник V» без одобрения в ЕС
Словакия приняла партию вакцины «Спутник V» без одобрения в ЕС
Заболеваемость коронавирусом в мире выросла впервые за семь недель
Заболеваемость коронавирусом в мире выросла впервые за семь недель
Знает, что такое холод и свист пуль: воины с передовой рассказали о четвероногом боевом товарище
Знает, что такое холод и свист пуль: воины с передовой рассказали
"Молодежка ОНФ" вручила своим подшефным апельсиновые деревья
"Молодежка ОНФ" вручила своим подшефным апельсиновые деревья
В Мурманской области было представлено специальное меню для школьников региона
В Мурманской области было представлено специальное меню для
Названы даты предварительного голосования "Единой России" в онлайн-режиме
Названы даты предварительного голосования "Единой России" в
Аваков ответил националистам, обозвавшим его чертом
Аваков ответил националистам, обозвавшим его чертом
Россиянин заплатит полмиллиона рублей за поход в туалет на рельсах метро
Россиянин заплатит полмиллиона рублей за поход в туалет на рельсах
В Совфеде допустили возможность выхода России из Совета Европы
В Совфеде допустили возможность выхода России из Совета Европы
В Госдуме предрекли Трампу участь Саркози и Берлускони
В Госдуме предрекли Трампу участь Саркози и Берлускони

Топ на сегодня

Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
В правительстве ответили на сообщения о "скачке" цен на продукты в России
В правительстве ответили на сообщения о "скачке" цен на продукты в
В Роспотребнадзоре раскрыли число россиян с иммунитетом к коронавирусу
В Роспотребнадзоре раскрыли число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Инфекционист назвал влияющий на эффективность вакцин от COVID-19 фактор
Инфекционист назвал влияющий на эффективность вакцин от COVID-19
Феофилактова высмеяла нападки Романец: «Она разменивает четвертый десяток, а ребенка нет. Это ревность»
Феофилактова высмеяла нападки Романец: «Она разменивает четвертый

Еще по теме

В Госдуме призвали приготовиться к выходу из Совета Европы
Володин допустил возможность неисполнения РФ решений структур Совета Европы
Парламентарии из РФ пригласили руководство ПАСЕ подискутировать в Москве
Приостановка участия России в ЕСПЧ является шагом к выходу из Совета Европы, считает Слуцкий