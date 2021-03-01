В Ставрополье, в Невинномысске, с 1 по 5 марта 2021 года пройдет региональный чемпионат WorldSkills Russia

Алексей Вольцев

В Ставрополье, в Невинномысске, с 1 по 5 марта 2021 года пройдет региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает Администрация города Невинномысска.

Его организаторами выступают Министерство образования Ставропольского края, Региональный координационный центр «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ставропольском крае.

Целью проведения чемпионата является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

Соревнования будут проходить по 11 компетенциям.

«Одна из главных проблем города – недостаток квалифицированных специалистов рабочих профессий: сварщиков, химиков, машинистов, монтажников. А именно они сейчас наиболее востребованы. И так как Невинномысск – индустриальный центр юга России, территория опережающего развития, наши городские образовательные учреждения постоянно внедряют новые программы, подстраиваясь под запросы того или иного предприятия, создавая конкурентоспособных профессионалов. Поэтому можно сказать, что Невинномысск по праву выбран одной из ключевых площадок для проведения чемпионата», – сказал глава Невинномысска Михаил Миненков.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.