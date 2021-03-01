В сторону оккупированного Крыма запустили украинский флаг с посланиями взрослых и детей

Влада Некрасова

На административной границе с аннексированным Крымом 28 февраля провели креативную акцию, посвященную Дню сопротивления российской оккупации полуострова.

В небо над Крымом запустили полотнище Флага Украины размером 20×6 метров, которое пошила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлева.

«Я переселенка из Ясиноватой и для меня это особенное занятие — это боль по утраченному и дому, и работе, и друзьям, и родным. Это уважение родному флагу, родной истории, родному государству. Это уверенность в победу, в будущее, в возвращение украинских земель», — заявила она.

Как сообщают Крым. Реалии, на него нанесли послания крымчанам (для этого флаг на несколько дней разместили в «Крымском доме», а также у Верховной Рады в Киеве).

Напомним, в декабре аналогичную акцию провели на админгранице с временно неподконтрольной территорией Донецкой области.

