Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В украинских больницах оборудуют автономные станции генерации кислорода

В украинских больницах оборудуют автономные станции генерации кислорода

В украинских больницах оборудуют автономные станции генерации кислорода

15 опорных больниц, специализированных под COVID-19, будут оборудованы автономными станциями генерации кислорода, которые показаны пациентам, нуждающимся в кислородной поддержке. Больницы оснащает БО «100% життя» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Ожидается, что все станции будут запущены в работу в начале лета 2021 года. Стоимость проекта — миллион долларов.

Первая станция заработала накануне Нового года в Гощанской городской центральной больнице (Ровенская область.- Авт.).

«Наша больница включена в перечень учреждений первой волны оказания помощи пациентам с COVID-19. Ежедневно у нас находятся 40−50 пациентов с COVID-19, около 30 из которых требуют кислородной поддержки. Львиная доля кислорода нужна пациентам реанимационного отделения — около 30 баллонов в сутки. Один пациент на аппарате искусственной вентиляции легких требует более 10 баллонов кислорода в сутки, — рассказал заместитель главного врача Гощанской городской центральной больницы Леонид Василюк. — В выходные, дважды в день, мы должны были ездить по 100 км в одну сторону за кислородными баллонами. Теперь благодаря тому, что станция является автоматизированной системой, которая самостоятельно производит и подает кислород, высвобождаются человеческие ресурсы, которые могут быть задействованы непосредственно в работе с пациентами».

Когда эпидемия COVID19 будет преодолена, оборудование можно будет использовать для нужд пациентов реанимационного отделения, интенсивной терапии, операционного блока, терапевтического и детского отделений.

«Из комментариев технических специалистов известно, что станция в Гоще может производить 210 литров медицинского кислорода в минуту. Для пациентов это означает бесперебойный доступ к жизни. Для врачей — это возможность заботиться о людях, а не о логистике и закупках. Мы благодарны нашим партнерам USAID за гибкость и возможность направить ресурсы проекта туда, где помощь пациентам нужнее всего», — отметил председатель БО «100% життя» Дмитрий Шерембей.

Автономные станции генерации кислорода будут оборудованы на базе 15 опорных больниц в 13 регионах Украины: Винницком, Ровенском, Кировоградском, Львовском, Черкасском, Волынском, Черниговском, Донецком, Сумском, Черниговском, Днепропетровском, Одесском, Тернопольском.

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

На Украине решили "переименовать" русский язык
На Украине решили "переименовать" русский язык
В украинских больницах оборудуют автономные станции генерации кислорода
В украинских больницах оборудуют автономные станции генерации
Саркози приговорили к реальному тюремному сроку
Саркози приговорили к реальному тюремному сроку
Финляндия ввела режим ЧП из-за коронавируса
Финляндия ввела режим ЧП из-за коронавируса
Саудовского принца потребовали наказать за убийство журналиста
Саудовского принца потребовали наказать за убийство журналиста
Саша Артемова не знает сохранять ей семью или не надо
Саша Артемова не знает сохранять ей семью или не надо
Павлу Бабичу приходится отбиваться от поклонников телестройки
Павлу Бабичу приходится отбиваться от поклонников телестройки
Земфиру обвинили в плагиате обложки ее нового альбома
Земфиру обвинили в плагиате обложки ее нового альбома
В "Единой России" спрогнозировали обновление половины партийного списка
В "Единой России" спрогнозировали обновление половины партийного
Татарка раскрыла подробности развода с лидером Little Big
Татарка раскрыла подробности развода с лидером Little Big
Земфиру уличили в плагиате обложки нового альбома
Земфиру уличили в плагиате обложки нового альбома
Названа причина смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос
Названа причина смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос

Топ на сегодня

Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких

Еще по теме

В стационарах России находятся 99 558 пациентов с COVID-19
Больницы заполнены пациентами с COVID на 18% - ЦОЗ
Из больницы в Коммунарке выписали 25 выздоровевших от COVID-19
Взрыв кислорода в военном COVID-госпитале возле Львова: началась эвакуация пациентов