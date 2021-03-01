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В Вологодской области, в Череповце, откроют первый в области школьный технопарк «Кванториум»

В Вологодской области, в Череповце, откроют первый в области школьный технопарк «Кванториум»

В Вологодской области, в Череповце, откроют первый в области школьный детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.

Он будет создан на площадке череповецкой средней общеобразовательной школы № 14 в рамках национального проекта «Образование».

«В «Кванториуме» дети всего города смогут получать дополнительное образование по ряду направлений, в том числе по биотехнологии, естественно-научным и инженерным технологиям. Уверена, что «Кванториум» станет для многих ребят стартовой площадкой, где они получат первые навыки будущей профессии, а город, в свою очередь, приобретет физиков, биологов, инженеров, что очень важно для развития Череповца», – сообщила директор Череповецкого химико-технологического колледжа Елена Быкова.

Планируется, что уже в 2021 году учебные предметы в новом центре освоят 250 учеников школы, внеклассные мероприятия будут организованы для 1000 школьников. Еще 100 детей освоят дополнительные программы технической и естественно-научной направленности. Все педагоги школьного «Кванториума» пройдут повышение квалификации.

«Вологодская область впервые принимает участие в создании детских технопарков «Кванториум» на базе школ. Такой центр создается, чтобы повышать качество образования детей, развивать олимпиадное движение и обеспечивать интеграцию между школьным и дополнительным образованием. Основная сумма на создание «Кванториума» направлена из федерального бюджета – это чуть более 20 миллионов рублей и около 1 миллиона рублей – областной и местный бюджеты», – отметила заместитель губернатора области Лариса Каманина.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

Общество

По материалам: edu.ru
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