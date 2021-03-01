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В ВОЗ усомнились в завершении борьбы с коронавирусом к концу года

В ВОЗ усомнились в завершении борьбы с коронавирусом к концу годаФото: Denis Balibouse / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что на данном этапе говорить о завершении борьбы с коронавирусом до конца года преждевременно, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с тем Райан отметил, что вакцинация «постепенно начинает оказывать влияние» на коронавирус. В возможности окончания борьбы с пандемией до конца года усомнилась и главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. По ее словам, организация рассчитывает, что благодаря вакцинации число случаев госпитализации, смертей и случаев тяжелого течения COVID-19 к концу года удастся сократить.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа на прошлой неделе выросло впервые за семь недель. Он указал на то, что многие страны ослабили запретительные меры, необходимые для победы над эпидемией, и поэтому рост числа новых случаев был «хоть и разочаровывающим, но не неожиданным». Гебрейесус предупредил, что странам не следует рассчитывать лишь на эффект от вакцинации, основой борьбы с пандемией остаются меры общественного здоровья.

В мире

По материалам: lenta.ru
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