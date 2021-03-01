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В Забайкалье состоялась презентация учебных пособий о крае

В Забайкалье состоялась презентация учебных пособий о крае

В день образования Забайкальского края, 1 марта, на базе пространства коллективной работы «Точка кипения» состоялась презентация учебных пособий интегрированного учебного курса «Забайкаловедение» для учащихся 5–10-х классов, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Презентация учебного курса «Забайкаловедение» – событие, которое объединило ученых, учителей, методистов, специалистов книжных издательств. Правительство региона выделило более 11 миллионов рублей на издание 64 тысяч экземпляров книг. Учебный курс интересен и для школьников, и для взрослых», – заявила вице-губернатор края Аягма Ванчикова.

Курс «Забайкаловедение» состоит из семи логически взаимосвязанных модулей: «Живое слово Забайкалья», «Фольклор и литература Забайкалья», «География Забайкальского края», «Искусство Забайкалья», «История Забайкалья», «Живая природа Забайкалья», «Устойчивое развитие региона».

Учебные пособия курса подготовлены авторским коллективом, в состав которого вошли преподаватели ЗабГУ, Института развития образования края, а также педагоги общеобразовательных школ края.

Общество

По материалам: edu.ru
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