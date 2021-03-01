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Власти решили не наказывать российские компании за вред природе

Власти решили не наказывать российские компании за вред природеФото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Минприроды исключило ограничение на выплату дивидендов из законопроекта, ужесточающего ответственность промышленных предприятий за ущерб природе, пишет РБК со ссылкой на новую версию законопроекта. Ранее сделать это предложил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Также убрали положение о приоритете на устранение экологического вреда над любыми другими выплатами при банкротстве, в том числе и над выходными пособиями сотрудников. Таким образом, власти решили пока не наказывать компании за вред природе.

В конце февраля вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила разработать механизм по ограничению дивидендов для случаев, когда бизнес не ликвидирует ущерб, нанесенный окружающей среде. Предполагалось, что разработать такой план должны были до 1 марта. Абрамченкко отмечала, что собственник промышленного объекта должен нести «бремя содержания своего имущества до самого конца».

Ранее Енисейское управления Росприроднадзора подало иск к компании «Норникель» о возмещении вреда на 12,5 миллиона рублей за сброс сточных вод. Истец отмечает, что результаты проб показали содержание загрязняющих веществ в составе сточных вод, что привело к загрязнению почвы.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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