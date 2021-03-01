Власти решили не наказывать российские компании за вред природе
Минприроды исключило ограничение на выплату дивидендов из законопроекта, ужесточающего ответственность промышленных предприятий за ущерб природе, пишет РБК со ссылкой на новую версию законопроекта. Ранее сделать это предложил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
Также убрали положение о приоритете на устранение экологического вреда над любыми другими выплатами при банкротстве, в том числе и над выходными пособиями сотрудников. Таким образом, власти решили пока не наказывать компании за вред природе.
В конце февраля вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила разработать механизм по ограничению дивидендов для случаев, когда бизнес не ликвидирует ущерб, нанесенный окружающей среде. Предполагалось, что разработать такой план должны были до 1 марта. Абрамченкко отмечала, что собственник промышленного объекта должен нести «бремя содержания своего имущества до самого конца».
Ранее Енисейское управления Росприроднадзора подало иск к компании «Норникель» о возмещении вреда на 12,5 миллиона рублей за сброс сточных вод. Истец отмечает, что результаты проб показали содержание загрязняющих веществ в составе сточных вод, что привело к загрязнению почвы.